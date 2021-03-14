Четверых человек вывели пожарные из горящей квартиры на улице Зины Портновой

Возгорание началось в квартире на 4 этаже Фото: Олег ЗОЛОТО

В воскресенье, 14 марта, в МЧС поступило сообщение о том, что в Кировском районе Петербурга начался пожар в доме на улице Зины Портновой. Возгорание началось на 4 этаже в трехкомнатной квартире. Пожарные расчеты оперативно прибыли на место и справились с пламенем меньше, чем за час.

- На 4-м этаже обгорела обстановка в одной из комнат на площади 5 квадратных метров. Из горящей квартиры спасены 4 человека. Все они взрослые, - подчеркнули в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. – Более того, пожарным пришлось вывести из дома жителей вышележащих этажей. В итоге были эвакуированы 6 человек. Никто из них не пострадал.

После того, как жизням потерпевших ничего не угрожало, стало ясно, что один из них нуждается в госпитализации. Его срочно доставили в больницу. Остальные трое отказались от помощи медиков.