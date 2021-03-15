Петербурженка пожаловалась на прожженную куртку после сжигания Масленицы на Елагином острове

Петербурженка пожаловалась на Масленицу на Елагином острове Фото: Олег ЗОЛОТО

Накануне в воскресенье, 14 марта 2021 года, в стране отмечалась Масленица. Главный символ уходящей зимы в Санкт-Петербурге сжигали в парке ЦПКиО на Елагином острове. Людей посмотреть на зрелище собралось много. Однако после веселья одна из женщин пожаловалась в социальной сети на то, что от костра прожгла себе куртку.

- Сегодня в процессе сжигания чучела Масленицы на Масляном лугу в ЦПКиО на Елагином острове в 19:00 на толпу людей, находящихся со стороны катка посыпался горящий пепел. На фото насквозь прожженный капюшон куртки. Хорошо, если люди не пострадали и не получили ожоги, - возмущенно написала петербурженка.

Однако возмущения женщины пользователи социальной сети не разделили, а лишь посмеялись над ней.

- А чего вы ждали? Что там звезды будут падать с неба?

Петербуржцы добавили, что женщине следовало подумать заранее и стоять от костра подальше, чтобы куртка не пострадала.