Циклон "Луис" принесет дожди в Петербург 15 марта

Дождь и мокрый снег принесет циклон "Луис" в Петербург 15 марта Фото: Артем КИЛЬКИН

На смену атлантического циклона "Клаус" в Санкт-Петербург пришел циклон с именем "Луис". По "характеру" он окажется такой же, как и его предшественник. В понедельник, 15 марта 2021 года, в Северной столице будет весь день дождливо, а температура воздуха окажется на 3-4 градуса выше климатической нормы.

- Сегодня, 15 марта, синоптическая ситуация в Северной столице будет определяться центральной частью циклона, названного нашими немецкими коллегами "Луис". Он сделает погоду облачной, пройдут дожди, временами с мокрым снегом, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В течение дня в Петербурге потеплеет до плюс 2-4 градусов по Цельсия, в Ленинградской области в зависимости от района ожидается от нуля до 5 градусов тепла. Ветер западный 4-9 метров в секунду.

Ближайшую неделю в Петербурге еще будет прохладно, ночью, как правило, минусовая температура. Но уже ближе к апрелю город постепенно расцветет.