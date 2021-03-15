Братьев-мошенников задержали в Петербурге

Полиция Петербурга задержала братьев-мошенников Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Санкт-Петербурга задержали двух братьев, промышлявших мошенничеством. Мужчины 32 и 38 лет использовали классическую схему: звонили пожилым петербуржцам под видом сотрудников полиции, говорили, что их родственники стали виновниками серьезного ДТП и, чтобы уладить ситуацию, нужна крупная сумма денег. В понедельник, 15 марта 2021 года, аферистов повязали.

- Что интересно, передача денег проводилась бесконтактным способом: лжеполицейский по телефону давал жертве четкую инструкцию, согласно которой деньги сбрасывались в пакете из окна, где их сразу же и подбирал курьер, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сейчас полиции известно о восьми жертвах мужчин. Общий ущерб составляет порядка 2 миллионов рублей.

Старший из братьев ранее уже был судим за наркотики и имущественные преступления. По факту мошенничества возбуждены уголовные дела. Полиция разыскивает остальных жертв задержанных.