Двое детей пострадали в ДТП с "Лексусом" в Петербурге

Полиция Петербурга проводит проверку ДТП, в котором пострадали двое детей и мужчина Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Двое детей и мужчина пострадали в ДТП автомобиля "Лексус" и "ВАЗ 21104" в Санкт-Петербурге. Авария произошла около 12:20 часов в воскресенье, 14 марта 2021 года, на Приморском шоссе. 69-летний водитель иномарки выезжал с территории и не пропустил отечественный автомобиль, который ехал по главной дороге.

- Водитель "Лексус" выезжал с территории у дома 47 по Приморскому шоссе, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с отечественным автомобилем, за рулем которого находился 41-летний мужчина, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В итоге пострадали два мальчика, которые находились в "ВАЗ". Детям 8 и 13 лет. Также травмы получил 65-летний пассажир автомобиля "Лексус". Все они сейчас находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

По факту произошедшего полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства аварии.