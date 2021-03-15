Младенец внезапно умер в больнице Петербурга

Младенец внезапно умер в детской больнице Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в больнице внезапно умер младенец. Трагедия произошла вечером в воскресенье, 14 марта 2021 года. В 20 часов в отделение полиции поступила телефонограмма из Санкт-Петербургского Государственного педиатрического медицинского университета, в которой рассказывалось о смерти ребенка.

- По данным врачей, в 18:35 часов бригада скорой помощи госпитализировала девочку, которой в середине лета должен был исполниться один годик. Малышку забрали из квартиры дома 14 по улице Черкасова, Калининского района, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Спустя час после госпитализации в больнице малышка по неустановленной причине скончалась. Труп был направлен в морг для выяснения причины смерти.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства. Семья у ребенка полная, на учете не состоит.