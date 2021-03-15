Петербург встал в 7-балльных пробках из-за сильного снегопада

Сильный снегопад привел к слякоти на тротуарах и пробкам на дорогах. Фото: Петр КИБЕР

Утром 15 марта Петербург и Ленинградскую область неожиданно накрыл сильный снегопад. Синоптики заранее предупреждали об осадках в понедельник, однако по прогнозу они были «умеренными». Но снег повалил как зимой. Дорожные службы срочно переведены в усиленный режим.

- Весенний снегопад на дорогах Ленобласти убирают 300 спецмашин, - сообщает пресс-служба областного Комитета по транспорту.

Но если в области снег просто завалил дороги, то в Петербурге это привело к серьезным пробкам. В утренний час пик они достигали 8 баллов, но ненадолго. А по состоянию на 9:30 заторы хоть и несколько потеряли в интенсивности, но составляют аномально высокие 7 баллов.

Снегопад стал причиной множества ДТП. Сервис Яндекс.Карты показывает в онлайн-режиме не меньше двух десятков аварий по всему городу. При этом, из особо пробочных мест можно отметить только улицу Карбышева в сторону Большого Сампсониевского, Кубинскую к Благодатной и Малоохтинский проспект к мосту Александра Невского.