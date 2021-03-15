300 снегоуборочных машин вышли на борьбу с весенним снегопадом в Ленобласти

Весенний снегопад на дорогах Ленобласти убирают 300 спецмашин Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Весенний снегопад пожаловал в Ленинградскую область в понедельник, 15 марта 2021 года. На уборку его последствий на региональные дороги вышли 300 спецмашин. Ситуацию осложняют перепады температуры из-за которых на трассах образовался сильный гололед.

- За минувшие сутки на борьбу с наледью было использовано 16 тонн чистой соли и полторы тысячи кубометров песко-соляной смеси. В общей сложности очищено почти три с половиной тысячи километров дорог, - рассказали в дорожном комитете области.

Отмечается, что мокрые снегопады сохранятся в Ленобласти до конца недели. "Температурные качели" будут в диапазоне от минус 2 до плюс 5 градусов. При этом основной снег в регионе продолжит таять. В связи с этим автомобилистов призывают быть осторожнее на дорогах и избегать резких маневров, которые могут привести к авариям.