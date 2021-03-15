«Газель» застряла под мостом на Южном шоссе

Высокая "Газель" не прошла под низким мостом. Фото: vk.com/spb_today / пользователь No Name

Даже если знаменитый Мост глупости после ремонта, а также возможной реконструкции с углублением дороги потеряет славу самого опасного для «Газелей» места, в Петербурге найдутся путепроводы, способные взять на себя бремя лидерства. Так, утром 15 марта очередную жертву поймал низкий мост на Южном шоссе.

- Мост Глупости под Софийской закрыли, но остались Сортировочные на Южном шоссе, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На кадрах, опубликованных в соцсетях видно, что фургон с высоким кузовом пытался проехать под путепроводом, где высота еще меньше, чем у Моста глупости - 2,6 метра против 2,7. На балке моста есть соответствующий знак ограничения, но водители на него регулярно забывают смотреть.

В результате аварии у газели оказался серьезно помят кузов. Интересно, что в очереди на проезд сзади стояла еще одна точно такая же машина.

Впрочем, пользователей соцсетей больше всего удивил грузовой вагон, ехавший поверху путепровода сам по себе. Как оказалось, многие не знают назначение сортировочной ж/д станции, где вагоны автоматически распределяют по разным путям.