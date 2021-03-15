Число обследований на коронавирус в Петербурге упало до 11 тысяч в сутки

Более 11 тысяч петербуржцев обследованы на коронавирус за последние сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге снова снизилось число обследований на коронавирус. По данным Смольного на утро понедельника, 15 марта 2021 года, за последние сутки анализы сдали 11 тысяч человек. Вероятно, это связано с праздничными днями, в которые традиционно наблюдается снижение как обследований, так и обращений к врачам.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 11891 человека. Обработан 4021 вызов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом,- рассказали в администрации города.

Напомним, что из-за большого спроса горожан на вакцину, во многих пунктах препарат закончился. Смольный отмечает, что ничего в этом страшного нет. Новую партию прививки доставят в город уже на текущей неделе. Всего в Петербурге от коронавируса привились уже более 305 тысяч человек.