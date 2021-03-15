Петербург подготовили к весенним паводкам Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербург подготовили к началу весенних паводков. В понедельник, 15 марта 2021 года, комитет по природопользованию отчитался о проверке гидротехнических сооружений (ГТС), которые должны защитить Северную столицу от наводнений.

- Основная цель подобных мероприятий оценка готовности ГТС к пропуску вод весеннего половодья, а также своевременное выявление дефектов и их оперативное устранение, - пояснили в комитете.

Проверки проходили в Курортном, Красногвардейском, Колпинском, Красносельском, Кировском, Пушкинском и Московском районах. На шестнадцати наиболее значимых ГТС проверили работоспособность подъемных механизмов, целостность конструкций, а также убедились в отсутствии наледи и снега, препятствующих проточности воды и корректной работе всех затворов.

Как правило ГТС проверяют два раза в год: весной и в осенне-зимний период.