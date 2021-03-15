На уборку снегопада в Петербурге 15 марта вышли более 700 машин

Последствия снегопада 15 марта в Петербурге убирают более 700 спецмашин Фото: Петр КИБЕР

В понедельник, 15 марта 2021 года, в Санкт-Петербурге начался сильный снегопад. Несмотря на потепление, город заметает. По прогнозам синоптиков, в Северной столице может выпасть до 3 сантиметров снега, который активно тает в связи с плюсовой температурой. В связи с этим на улицы вывели более 700 единиц снегоуборочной техники.

- В понедельник утром Санкт-Петербург запорошило мокрым мартовским снегом. На уборку городских улиц выведены 783 единицы техники и 1206 дворников. Аллеи, бульвары, дорожки в скверах и парках чистят еще 85 машин и 468 специалистов садово-парковых предприятий, - рассказали в комитете по благоустройству.

Минувшей ночью дороги и тротуары мели 307 дворников и 687 единиц техники. Сейчас службы обрабатывают улицы от гололеда, подметают и расчищают дороги от снега и мусора. Снег сначала собирают в огромные сугробы, которые после вывозят на специальные снегоплавильные пункты.