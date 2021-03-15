Более 1,7 метра снега выпало за зиму в Петербурге

За зиму 2020/2021 года в Петербурге выпало более 170 см снега Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Минувшая зима 2020/2021 в Санкт-Петербурге оказалась достаточно снежная. За весь период в городе выпало более 1,7 метра снега. Об этом в понедельник, 15 марта 2021 года, рассказали в комитете по благоустройству города. Однако снегопады еще не закончились. Уже сегодня ожидается, что снежный покров составит около 3 сантиметров снега.

- По данным синоптиков, небольшой снег попеременно с дождем будет идти в течение всего понедельника, высота выпавшего снега может составить до 3 сантиметров. Службы обрабатывают улицы от гололеда, подметают и расчищают дороги от снега и мусора, - сообщили в Смольном.

Всего с 9 по 14 марта дорожные предприятия отправили на утилизацию почти 99 тысяч кубометров снега. Высота снега составила почти 3 сантиметра. Всего за зимний период работы объем отгрузки снежных масс достиг 1 млн 355 тысяч кубометров.