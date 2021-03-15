933 человека заболели коронавирусом в Петербурге за сутки

Менее тысячи новых случаев ковида отмечено в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Федеральный Оперативный штаб привел новые данные по ситуации с распространением коронавируса в России. Так, на утро 15 марта по стране зафиксировано 9437 новых заболевших. 8447 человек выздоровели, а 404 - умерли. Обновились цифры и по Петербургу.

- На 11:10 понедельника в городе подтверждено еще 933 случая заражения инфекцией ковид-19. С начала пандемии число заболевших достигло 381 518 человек, - сообщает портал «Стопкоронавирус».

Выздоровевших, учитывая выходные дни, когда статистика идет резко вниз, оказалось на треть меньше - 684 человека (329 952 всего). Также увеличилась статистика по летальным исходам. За сутки умерло 45 пациентов с ранее диагностированным коронавирусом. Жертвами пандемии с начала 2002 года стал уже 11 701 петербуржец.

Обследование на ковид за сутки прошел 11 891 человек.