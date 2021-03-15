Историческое здание МВД в Петербурге отреставрируют

В Петербурге отреставрируют историческое здание МВД на Фонтанке Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге отреставрируют историческое здание Министерства внутренних дел, расположенное в доме 57, литера А, на набережной реки Фонтанки. В понедельник, 15 марта 2021 года, Государственная административная инспекция выдала соответствующую документацию для сохранения здания, являющегося объектом культурного наследия.

- Выдан ордер на установку и размещение строительных лесов и пешеходной галереи для производства работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения "Министерство внутренних дел", - рассказали в ГАТИ Петербурга.

Работы разрешено начать уже с 19 марта 2021 года. Завершиться реставрация должна до 15 октября 2023 года.

Напомним, на минувшей неделе Смольный признал деревянную дачу в Озерках, расположенную на Варваринской улице, объектом культурного наследия. Примечательно, что дом жилой.