Школьница выпала с 4 этажа дома на Гранитной улице в Петербурге

Девушка выпала из окна 4 этажа после скандала. Фото: СОЦСЕТИ

Полиция Красногвардейского района Петербурга разбираются в обстоятельствах инцидента с падением школьницы из окна четвертого этажа. ЧП произошло в доме на Гранитной улице в минувшее воскресенье.

- 14 марта, около 17:30 у дома 44 по Гранитной улице после падения с высоты обнаружена девушка 2003 года рождения, ученица 10 класса, проживающая на Казанской улице, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Пострадавшую госпитализировали с множественными травмами, ее состояние оценивается как тяжелое.

Известно, что в квартире, из которой выпада школьница, живет ее молодой человек и его мать. Перед падением все трое выпивали, а потом произошел скандал.

Сама девушка состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних, а также в наркологическом диспансере. Семья у нее неполная. Мать умерла 8 марта прошлого года, воспитывает школьницу отец, инвалид третьей группы.