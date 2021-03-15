Кишечную палочку нашли в двух школьных столовых Кронштадта

В школах Кронштадта детей кормили кишечной палочкой. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Прокуратура Кронштадтского района нашла серьезные нарушения в организации детского питания. В двух школах учеников кормили едой с кишечной палочкой, а работники пищеблока двух детсадов не следили за личной гигиеной.

- Выявлены нарушения при организации питания учеников школ № 422 и № 427. Так, в двух образцах пищевой продукции обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Установлено, что поставку продуктов и приготовление блюд в указанных школах осуществляет ООО «КАРТ БЛАНШ», - сообщает пресс-служба прокуратуры.

В отношении руководства фирмы возбуждено административное дело.

Держать ответ перед надзорными органами придется и двум заведующим детских садов (№1 и №4) Кронштадта. При их попустительстве происходили многочисленные нарушения на кухне. Работники пищеблока не соблюдали правила личной гигиены, продукты хранились при ненадлежащем температурном режиме, вентиляция была неисправна и так далее.

Устранение всех нарушений взято на контроль.