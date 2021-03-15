Общественный транспорт Петербурга переведут на природный газ

Петербургские автобусы будут ездить на газе. Фото: Олег ЗОЛОТО

Весь общественный транспорт Петербурга, а также большую часть коммунальной техники переведут на газ. Соглашение об этом было подписано губернатором Александром Бегловым, главой «Газпрома» Алексеем Миллером, министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым и генеральным директором «КАМАЗа» Сергеем Когогиным.

- Сделан важный шаг к экологическому благополучию нашего города. Соглашение позволит обеспечить поэтапный переход городского транспорта на газомоторное топливо в ближайшие три года, - приводит слова Александра Беглова пресс-служба губернатора.

Для этого в городе увеличат число газовых заправок (с 10 до 25), будет создана инфраструктура и для водного транспорта, который также планируют перевести на «голубое топливо».

В ближайшие два года Петербург выделит 81 млн рублей для переоборудования на газ транспорта и уборочной техники, также закупаются новые машины и автобусы, изначально рассчитанные на этот вид топлива.

Выпускать технику для Петербурга будет в том числе «КАМАЗ».