Снег с дождем и до плюс 5 ожидается в Ленобласти 16 марта

Снег с дождем ждет Ленобласть 16 марта Фото: Олег ЗОЛОТО

Неделя ожидается в Ленинградской области пасмурной и "мокрой". Во вторник, 16 марта 2021 года, в регионе будет идти снег с дождем. При этом, в ночное время немного подморозит, а днем снова температура поднимется выше нуля. МЧС предупреждает автомобилистов, что из-за перепада температур на дорогах образуется опасный гололед.

- Ночью в большинстве районов, днем местами небольшие осадки в виде мокрого снега, днем с дождем. Ветер ночью юго-западный, западный, днем западный, северо-западный 4-9 метров в секунду, - рассказали в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В ночное время температура воздуха, в зависимости от района, ожидается от минус 3 до плюс 2 градусов. Днем поднимется от нуля до 5 градусов тепла.

Также в МЧС добавили, что под действием ветра на Ладожском озере отмечался дрейф льда в северном направлении.