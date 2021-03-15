3,5 тысячи медиков Петербурга, пострадавших от коронавируса, получили выплаты с начала 2021 года

С начала года в Петербурге получили выплаты 3,5 тысячи медиков, пострадавших от коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С начала марта 2021 года в Санкт-Петербурге была возобновлена поддержка медицинских работников, пострадавших от коронавируса. На данный момент выплаты получили уже порядка 3,5 тысяч человек. Об этом в понедельник, 15 марта 2021 года, пишет газета "Петербургский дневник" со ссылкой на вице-губернатора Олега Эргашева.

- Единовременную выплату могут получить работники городских больниц и поликлиник, медицинский персонал и водители скорой помощи. В новом постановлении предусмотрены компенсации сотрудникам перепрофилированных стационаров. Также выплаты могут получить медики, которые заболели коронавирусной инфекцией в декабре прошлого года, - отметил Эргашев.

Размер выплат остался прежним: 300 тысяч рублей пострадавшему медику, если установлена инвалидность - 500 тысяч, и в случае гибели медработника его семья получает 1 миллион рублей.