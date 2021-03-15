Почти 40 тысяч жителей Ленинградской области, которые лечатся от коронавируса на дому, получили бесплатные лекарства. Об этом в понедельник, 15 марта 2021 года, рассказали в администрации 47-го региона.- В 2020 году на приобретение лекарств для амбулаторного звена Ленинградской области из федерального бюджета было направлено 109,3 миллионов рублей, в 2021 году на эти цели выделено 40,9 миллионов рублей, - рассказали в администрации области.К 15 марта комитет по здравоохранению региона заключил контракты на покупку лекарств на 29,2 миллионов рублей, еще в стадии подписания находится контракт на 10 миллионов рублей.Отмечается, что все медицинские учреждения укомплектованы препаратами: остаток антибиотиков и гормональных препаратов – на 1,5 месяца, противовирусных лекарств – на 2 месяца, антикоагулянтов – на 3 месяца и жаропонижающих средств – на 3,5 месяца. В стационарах региона сформирован запас лекарств в объеме месячной потребности.