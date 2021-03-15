Гранату времен войны нашли рядом с редакцией «Комсомольской правды»

Взрывотехники приезжали на Гатчинскую улицу из-за корпуса гранаты. Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Беспокойным выдалось начало понедельника для жителей Петроградского района. После полудня 15 марта Гатчинскую улицу, где находится редакция «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге», частично оцепили взрывотехники ОМОНа. Причиной стало «эхо войны».

- В 12:40 поступила заявка о гранате в строительном мусоре около дома на Гатчинской улице 31/33.Оказалось, что это - боеприпас времен ВОВ без детонатора. Взрывотехники увезли, эвакуация не проводилась, - сообщил источник «КП» в правоохранительных органах.

Позднее пришло официальное подтверждение от пресс-службы Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. Специалисты ОМОНа подтвердили, что надодкой оказался проржавевший корпус гранаты военного времени.

Без детонатора опасности он не представлял, тем не менее боеприпас вывезли на полигон, расположенный в Ленинградской области, для дальнейшего уничтожения.