Кафе и ресторанам разрешат круглогодично размещать зимние веранды в Петербурге

Владельцам кафе и ресторанов в Петербурге разрешат круглогодично размещать веранды Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Кафе и ресторанам Санкт-Петербурга могут разрешить круглогодично размещать временные зимние веранды без проведения аукциону. Такой законопроект собирается рассмотреть Законодательное собрание в среду, 17 марта 2021 года. Однако мера будет временной, лишь до 31 декабря 2023 года.

- Восстановление экономики, стимулирование опережающего экономического развития нашего города в настоящее время является одной из важнейших задач петербургской власти. От ее успешного решения напрямую зависит, насколько быстро Санкт-Петербург преодолеет последствия коронавирусного кризиса и вернется к нормальной жизни, - отметил председатель парламента Вячеслав Макаров.

Также он отметил, что поддержка инноваций, в первую очередь, заключается в предоставлении налоговых льгот предприятиям, освоившим новую продукцию или технологию.

- Будущее нашего города, перспективы его социально-экономического развития, вне всякого сомнения, находятся в области прорывных идей и стремительного технологического прогресса, - добавил Макаров.