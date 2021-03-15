Остатков вакцины от коронавируса в Петербурге хватит на неделю

Вакцины в Петербуге становится все меньше, но дефицита нет. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге вновь наблюдаются сложности с вакциной от коронавируса «Спутник V». На понедельник, 15 марта, по информации «Комсомолки», первый компонент закончился более чем в 20 прививочных пунктах.

- Пришёл в поликлинику, была запись на Госуслугах, - жалуются петербуржцы в социальных сетях. - Сказали, что чуть-чуть не успел, вакцина кончилась, и предложили позвонить первого апреля. В другой клинике сказали, что тоже закончилась вакцина.

Напомним: первые звоночки зазвучали еще на прошлой неделе – с тех пор количество прививочных пунктов, испытывающих проблемы с препаратом, постепенно растет. Однако в комздраве объясняют: никакого дефицита нет, а следующая поставка ожидается буквально на днях. Сейчас доступный остаток «Спутника V» в прививочных пунктах Санкт-Петербурга – 41 664 дозы. Этого должно хватить на 6-7 дней.