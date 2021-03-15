Суд Петербурга рассмотрит дело с грифом «совершенно секретно» о разглашении гостайны

Еще одного петербуржца обвиняют в разглашении государственной тайны. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал и собирается рассмотреть уголовное дело с грифом «совершенно секретно». Информации о нем практически нет. Известно только то, что некоему Владимиру Грабовскому вменяют разглашение государственной тайны. За это ему грозит в худшем случае лишение свободы на срок до четырех лет.

- К производству уголовное дело пока не принято. Материалы дела с грифом «совершенно секретно» переданы судье, - коротко сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о петербуржце Антоне Коломицыне, который купил карты Генштаба Минобороны РФ. Мужчина бежал в Нидерланды после возбуждения уголовного дела. Родня поисковика и учредителя партии «Великое Отечество» клянутся, что Коломицын собирал карты для того, чтобы разыскивать останки красноармейцев, погибших во времена ВОВ.