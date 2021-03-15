Петербуржец подал в суд на соседку, чтобы запретить ей курить в квартире

Петербуржец попытался взыскать 150 тысяч рублей с курящей соседки. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербуржец Олег И. подал в суд на свою соседку Ирину А. с нижнего этажа. Мужчина пожаловался, что целых три года терпит курение женщины. По его словам, устные просьбы ни на что не повлияли, как и визит участкового полицейского. Было решено довести конфликт до суда. Свои моральные страдания Олег оценил в 150 тысяч рублей. Вдобавок он потребовал взыскать с соседки и зарплату своего адвоката – еще 5 тысяч рублей.

- Ответчик в судебном заседании возражала. Женщина пояснила, что после прихода участкового курит исключительно на улице. До этого она курила на кухне с включенной вытяжкой, - передают детали истории в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Суд пояснил Олегу, что у него нет достоверных и достаточных доказательств нарушений женщины. При этом сам факт вредного воздействия табачного дыма не подтверждает вред здоровью мужчины. Да и злоупотребления прав со стороны курящей соседки судья не выявил. Олегу отказали в удовлетворении требований.