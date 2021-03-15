Шесть районов Санкт-Петербурга победили в конкурсе благоустройства

В Красногвардейском районе чиновников впечатлила вот эта благоустроенная площадка. Фото: Смольный

Смольный подвел итоги конкурса на лучшее благоустройства территорий Санкт-Петербурга в 2020 году. Победителями стали шесть районов: Выборгский, Приморский, Красногвардейский, Московский, Петроградский и Петродворцовый. Лучших из лучших выбрали на совещании в правительстве.

Благодаря инициативности горожан и нацпроекту «Жилье и городская среда» в 2020 году в Северной столице благоустроили 30 общественных пространств и больше 200 дворов.

- В ежегодном конкурсе участвовали все 18 районов, их поделили на четыре группы. Победителей отметят Почетным знаком в рамках 11 номинаций. В 2020 году на конкурс представили более 170 благоустроенных объектов, 71 из которых заняли призовые места. По мнению губернатора, лучшие практики следует применять в дальнейшем при благоустройстве остальных районов, - рассказывают в пресс-службе Смольного.