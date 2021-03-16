Контролер петербургской маршрутки вернул заблудившегося 7-летнего мальчика домой в Сертолово

В Петербурге контролер маршрутки передал полиции ребенка, потерявшегося в нескольких километрах от дома. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Контролер маршрутки помог маленькому мальчику вернуться домой в Сертолова из Санкт-Петербурга. Мужчина обнаружил ребенка у станции метро «Проспект Просвещения». Было видно, что мальчик потерялся. Он, к слову, не робел. Сказал, как его зовут и что ему 7 лет, проживает вместе с матерью в микрорайоне Черная речка в городе Сертолово. Контролер взял на себя миссию доставить его домой.

- Мужчина посадил ребенка в маршрутку и передал его сотрудникам полиции в местном отделе. Позже сотрудники МВД отдали мальчика в Токсовскую больницу. Матери не было дома, поэтому ребенок пока один, - рассказал «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Известно, что матери мальчика 46 лет. Она уроженка Ленинграда, зарегистрирована и проживает в Черной Речке. Судимости у нее не было. Семья мальчика неполная, но на учете не состоит. Мать продолжать искать и дальше.