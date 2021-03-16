Глава администрации Кингисеппа прокомментировал «взрыв» чучела на Масленице

В администрации Кингисеппа объяснили "взрыв" чучела на Масленице. Фото: СОЦСЕТИ

Глава администрации Кингисеппского района Ленобласти Юрий Запалатский прокомментировал инцидент на местной Масленице. Напомним, проводы зимы чуть не закончились трагедией, когда одного из организаторов файер-шоу обдало пламенем – огонь перекинулся на мужчину с горящего чучела. Видеозапись происшествия вмиг разлетелась по соцсетям и СМИ.

- Из-за погодных условий ткань на чучеле намокла на уровне земли и образовала «воздушную подушку» внутри, вследствие чего кислород в соединение с огнем и издал характерный хлопок, который и восприняли за взрыв, - объяснил инцидент Запалатский в беседе с «Мойкой78».

Добавим, что мужчина, на которого перекинулся огонь, не пострадал. Он отделался легкими ожогами от запястья до плеча. Организаторы шоу заверяют, что никакой опасности для зрителей Масленицы не было, поскольку сено под чучелом сгорело очень быстро и на расстоянии от других людей.