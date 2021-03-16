Ситцевую улицу в Петербурге затопило водой

Улицу на севере Петербурга затопило водой Фото: СОЦСЕТИ

Никогда такого не было, и вот опять. Ситцевую улицу на севере Санкт-Петербурге снова затопило водой. О том, что дорога превратилась в настоящую реку рассказали в социальной сети автомобилисты вечером в понедельник, 15 марта 2021 года. Уровень воды поднялся до поребрика, а когда машины проезжают по дороге, то волнами затапливают и пешеходную часть.

- Ситцевую как-то делали и после первого же ливня она стала такая же, как была до ремонта. Там надо плиты класть, а потом асфальтировать. Короче, по уму, а не так как у нас любят, - возмущаются в комментариях местные жители.

Как говорят местные жители, проблема Ситцевой улицы в том, что она не принадлежит городу. В 2013 году ее построили при возведении торгового центра и местные жители стали активно ей пользоваться. Однако ремонта дорога не видела много лет.