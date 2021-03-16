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Происшествия16 марта 2021 7:47

BMW на большой скорости сбил пешехода на севере Петербурга

От удара человек перелетел через забор на противоположную сторону дороги
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Иномарка сбила пешехода на севере Петербурга

Фото: СОЦСЕТИ

Жесткая авария произошла на севере Санкт-Петербурга в ночь на вторник, 16 марта 2021 года. На Юнтоловском проспекте автомобиль BMW сбил пешехода. От удара человек подлетел в воздух, перелетел через заградительный забор и упал на противоположную сторону дороги. Об этом очевидцы рассказали в социальной сети.

- На Юнтоловском проспекте BMW сбил пешехода, который шел на красный. От удара пешеход перелетел через забор на встречную полосу движения, - поведали свидетели произошедшего.

По всей видимости, водитель иномарки не заметил человека, который выскочил на дорогу на запрещающий сигнал светофора, поэтому не успел сбросить скорость.

- Водитель даже не подошел. И ехал с огромной скоростью. Судя по звуку, он даже не пытался тормозить, только в клаксон жал. Он сорвался с места, как загорелся зеленый светофор и набрал большую скорость, - рассказали очевидцы.

Со слов очевидцев, на тот момент, когда к месту аварии приехала бригада скорой помощи, пешеход был жив. О том, какие он получил травмы, не сообщается.

ДТП