Дожди прекратятся в Петербурге 16 марта 2021 года

Дождь и снег прекратятся в Петербурге 16 марта Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В небе над серым Санкт-Петербургом наконец-то покажется солнце. Во вторник, 16 марта 2021 года, по прогнозу синоптиков, ожидается рост давления, который снизит вероятность снега и дождей. Облака немного рассеются, а температура воздуха повысится.

- На погоду Северной столицы окажет влияние небольшой, промежуточный гребень антициклона. Вместе с ростом атмосферного давления в облаках появятся прояснения, а осадки постепенно прекратятся, - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В течение дня в Петербурге ожидается температурный фон на уровне 3-5 градусов тепла, в Ленинградской области от плюс 1 до плюс 6 градусов. Ветер будет северо-западный 4-9 метров в секунду.

Однако с середины недели в городе снова похолодает. Температура ночью 17 и 18 марта опустится до минус 4-5 градусов.