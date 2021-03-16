Мост глупости появился на Мурманском шоссе в Ленинградской области

Мост глупости "переехал" в Ленобласть на Мурманское шоссе / Фото: Дорожный комитет ЛО

Не успел Мост глупости в Санкт-Петербурге закрыться, как появился новый, на этот раз, в Ленинградской области. Во вторник, 16 марта 2021 года, грузовик с гигантскими цистернами в прицепе не прошел под переправой над Мурманским шоссе рядом с деревней Разметелево. В итоге весь груз свалился на дорогу.

- Инцидент произошел рано утром на наиболее загруженном участке региональной дороги Санкт-Петербург — завод имени Свердлова — Всеволожск. Груз слетел с платформы и частично перегородил движение автомобилей. Пострадавших нет, сейчас на место прибыла спецтехника для расчистки пути, - рассказали в дорожном комитете Ленобласти.

На данный момент сотрудники "Ленавтодора" работаю на месте и устраняют последствия ДТП.

Напомним, что в Петербурге закрыли проезд под Софийским путепроводом, знаменитым Мостом глупости, под которым регулярно застревали грузовики и "Газели", несмотря на предупреждения.