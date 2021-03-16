Более 12,5 тысяч человек обследованы на коронавирус в Петербурге на 16 марта

Еще 12 тысяч человек обследованы на коронавирус в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербург продолжает бороться с пандемией коронавируса. По данным Смольного на вторник, 16 марта 2021 года, за последние сутки обследование на наличие инфекции прошли более 12,5 тысяч человек. Также значительно увеличилось количество обращений в единый центр по вопросам COVID-19.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 12520 человек. Обработано 18453 вызова по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - рассказали в администрации Северной столицы.

Комитет здравоохранения объяснил, что дефицита с вакциной от коронавируса в Петербурге нет. Первый компонент препарата действительно закончился в более чем 20 прививочных пунктах. Однако в целом в городе есть запас в 44,6 тысяч комплектов. Этого хватит на неделю. Сейчас Смольный договаривается уже о новой поставке вакцины.