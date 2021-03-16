10-летний мальчик пожаловался на избиение взрослыми в Ломоносове

Полиция разобралась с делом об "избиении" мальчика. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Полиция Ломоносова разобралась в ситуации с 10-летним мальчиком, которого якобы избили двое взрослых. Нападение, по словам ребенка, произошло днем 15 марта. В агрессии подозревали водителя и пассажира «Тойоты». Однако на деле все оказалось немного иначе.

- В полицию поступило объяснение: 10-летний мальчик вел себя некорректно, в частности обзывался на граждан, находящихся в машине. Когда один из тех, кто находился в машине вышел из нее, ребенок побежал и упал. Вышедший из иномарки мужчина его не бил, что подтверждают свидетели, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В итоге, по результатам проведенной проверки, уголовное дело было решено не возбуждать за отсутствием состава преступления. А вот с родителями сорванца еще состоится беседа. Если семья благополучная, то ставить на учет ее не будут. В противном случае, надзор будут осуществлять отдел по делам несовершеннолетних и органы опеки.