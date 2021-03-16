916 человек заболели и 42 умерли от коронавируса в Петербурге за сутки

Менее тысячи человек заболели коронавирусом в Петербурге за сутки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новые данные по ситуации с коронавирусом в России приводит федеральный Оперативный штаб. На утро 16 марта специалисты зафиксировали 9393 новых случая заражения. 10 644 пациента выздоровели за минувшие сутки, а 433 -скончались.

- В Санкт-Петербурге отмечено еще 916 заболевших (382 434 с начала пандемии), - сообщает портал «Стопкоронавирус».

За прошедший день медики выписали 1174 пациента, а всего от ковида выздоровели уже 331 126 жителей Петербурга. Обновилась и статистика по летальным исходам. Скончались еще 42 человека, общее количество жертв пандемии в городе достигло 11 743.

В активном состоянии болезни на данный момент находятся 39 565 петербуржцев. Мест в стационарах также становится больше, в больницах лежат около 10% заболевших. За прошедшие сутки на наличие коронавирусной инфекции обследовано еще 12 520 человек.