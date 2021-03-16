Шизофреник забил до смерти мать в Ленинградской области

Шизофреник насмерть проломил череп своей матери в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Ленинградской области раскрыла убийство пенсионерки, сгнивший труп которой был обнаружен в квартире дома 10 по Восточной улице в Кингисеппе. В понедельник, 15 марта 2021 года, правоохранители задержали 46-летнего сына убитой, страдающего шизофренией.

- 3 февраля в открытой квартире в Кингисеппе был обнаружен труп 73-летней женщины. Тело уже приобрело гнилостные изменения. В ходе судебно-медицинского исследования специалисты обнаружили переломы гостей свода и основания черепа, перелом челюсти, ребер и грудного позвонка, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Полиция возбудила уголовное дело. Спустя месяц оперативники вышли на сына убитой. Они установили, что во время ссоры с матерью, мужчина жестоко избил ее, после чего та скончалась.

Известно, что с 3 февраля мужчина находился в Психоневрологическом диспансере "Дружноселье" на лечении с диагнозом шизофрения. На данный момент подозреваемый задержан и находится под стражей.