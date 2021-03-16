"Теневых" банкиров задержали в Петербурге за махинации на 17,4 млн рублей

В Петербурге полиция пресекла деятельность «теневых» банкиров Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала четверых участников организованной группы, так называемых "теневых" банкиров. Как стало известно в понедельник, 15 марта 2021 года, организатором оказался 46-летний житель Вологодской области. Еще одна 37-летняя петербурженка вела бухгалтерию, 34-летняя жительница Ленобласти вела дела с налоговой инспекцией, а ранее судимый 31-летний мужчина обналичивал деньги.

- "Теневые" банкиры использовали подконтрольные им фирмы, с которыми заключали фиктивные контракты. Как правило их услугами пользовались предприниматели, чтобы обналичить деньги и сокрыть это он налоговой, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

По оперативной информации, с декабря 2016 года по сентябрь 2020 года задержанные перевели под предлогом оплаты товаров и услуг не менее 189 млн рублей на расчетные счета подконтрольных организаций. Впоследствии денежные средства были переданы заказчикам за вычетом вознаграждения: 7,5 % от обналичиваемой суммы банкиры забирали себе. Таким образом, их доход составил не менее 17,4 млн рублей. Сейчас все задержаны. Уголовное дело расследуется.