Египтянина расстреляли у хостела в Петербурге

Гражданина Египта обстреляли в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Гражданин Египта попал под обстрел из травматического оружия в Санкт-Петербурге. В одиннадцатом часу вечера в понедельник, 15 марта 2021 года, в полицию Невского района поступило сообщение об огнестрельном ранении у дома 287/2 по проспекту Обуховской обороны. Правоохранители выехали на место для проверки.

- Оказалось, что неизвестный человек несколько раз выстрелил в 40-летнего иностранца предположительно из травматического оружия, после чего скрылся, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Известно, что в доме, возле которого произошла стрельба, располагается хостел. В нем временно живет пострадавший мужчина.

Иностранца госпитализировали в НИИ Скорой помощи. В медучреждении у него диагностировали огнестрельное пулевое ранение фаланги пальца и левого колена. После оказания помощи, мужчину отпустили.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Стрелка разыскивают.