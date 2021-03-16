Депутаты Тетердинко и Соловьев намерены уйти из петербургского ЗакСа в Госдуму

Первые депутаты, желающие сменить ЗакС на Госдуму, определились в Петербурге.
Фото: Александр ГЛУЗ
Определились первые из депутатов петербургского Заксобрания, желающие повысить свой статус и стать депутатами Государственной думы. Заявления на участие в предварительных, партийных выборах «Единой России» подали Александр Тетердинко и Сергей Соловьев.
- Александр Тетердинко подал документы на участие в предварительном голосовании по Западному одномандатному избирательному округу №212, - пишет «Мойка 78».
Его коллега, Сергей Соловьев, будет участвовать в предварительном голосовании по избирательному округу №216.
Другие кандидаты пока не названы.
Напомним, что предварительное партийное голосование пройдет с 24 по 30 мая. По его итогам будут выбраны кандидаты для включения в избирательный список для участия в думской кампании.
Выборы в Госдуму России состоятся в единый день голосования 19 сентября 2021 года.