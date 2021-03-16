Памятную плиту защитникам Ленинграда открыли на Пискаревском кладбище Петербурга

На Пискаревском мемориальном кладбище открыта памятная плита жителям Кировской области, защищавшим Ленинград Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге на Пискаревском кладбище во вторник, 16 марта 2021 года, открыли памятную плиту жителям Кировской области, которые защищали Ленинград во время Великой Отечественной войны. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Александр Беглов и губернатор Кировской области Игорь Васильев.

- У нас была одна война и одна победа на всех. Наш город защищали воины из всех городов и областей страны, в том числе и уроженцы Вятской земли, - отметил градоначальник Северной столицы. - Наш долг – хранить память о подвиге воинов Великой Отечественной войны. Эта памятная плита – символ мужества и храбрости кировчан, отдавших жизнь за наш город и нашу страну.

Беглов напомнил, что полководец Ленинградской Победы, маршал Леонид Александрович Говоров родился в Вятской губернии. Под его руководством был организован прорыв блокады в январе 1943 году и полное освобождение города от фашистов в январе 1944 года.

Также в годы блокады в Кировскую область были эвакуированы десятки тысяч ленинградцев.