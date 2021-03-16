МЧС предупреждает от тумане и гололеде в Ленобласти

Снег, туман и гололед обещают 17 марта. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Туман и гололед ожидаются в Ленинградской области в ближайшие дни. О возможной непогоде в среду, 17 марта, со ссылкой на данные синоптиков, предупреждает региональное управление МЧС.

- 17 марта на территории Ленинградской области ночью и утром местами ожидается туман. На дорогах местами гололедица.18 - 19 марта на дорогах ожидается гололедица. В связи со сложившейся метеорологической обстановкой повышается вероятность ДТП и затруднений в движении по автодорогам, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Ленобласти.

Водителей призывают не превышать разрешенный лимит скорости, увеличить дистанцию и интервал до соседей по потоку. Особенно это актуально в условиях тумана, когда снижается видимость.

Что касается прогноза на среду, то синоптики обещают облачную, с прояснениями погоду. В большинстве районов Ленобласти будет идти снег и мокрый снег. Ветер северных направлений, скоростью 3-8 метра в секунду.

Температура воздуха ночью составит -2...-7,а днем 0...+5 градусов.