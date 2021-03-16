Видео жестокого нападения на пассажира иномарки в Купчино

Водителя белой иномарки ищет полиция. Фото: Источник "КП"

«Комсомольская правда» публикует видео момента инцидента в Купчино, где водитель белой иномарки набросился с ножом на пассажира. Перед этим он выстрелил в оппонента из ракетницы.

- В 13:21 поступило сообщение о ножевом ранении у дома 80 по Бухарестской улице. Установлено, что конфликт произошел между водителем иномарки и его пассажиром, когда пассажир выходил из автомобиля, водитель ранил его, предположительно, из ракетницы, после чего догнал и нанес множественные ранения острым предметом, - сообщает пресс-служба полицейского Главка.

Нападавший сел в машину и скрылся с места происшествия, а случайные очевидцы вызвали скорую помощь. Пострадавшего, с огнестрельным и множественными резаными ранениями, госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас мужчина находится в реанимации.

Водителя иномарки ищут.