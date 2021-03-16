Съезд с КАД полностью перекроют на две недели с 13 апреля в Петербурге

На развязке КАД с Приморским шоссе на две недели полностью перекроют съезд Фото: Олег ЗОЛОТО

На Кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге ожидаются очередные ограничения. С 13 апреля 2021 года на две недели полностью перекроют съезд, расположенный на развязке КАД с Приморским шоссе. На главной трассе вокруг города снова начинаются ремонтные работы.

- В связи с производством работы по окраске пилона будет полностью перекрыта для движения транспорта разворотная петля на Приморском шоссе в направлении Ленинградской области. Ограничения продлятся с 13 по 30 апреля 2021 года, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

На время работы на данном участке будут установлены временные дорожные знаки, водоналивные барьеры ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация.

Объезд закрытой развязки будет возможен по улицам Петербурга. При этом движение по съезду с внутреннего кольца КАД на Приморское шоссе в сторону города будет открыто.