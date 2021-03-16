Более 300 ДТП произошло Петербурге за февраль 2021 года

90 тысяч нарушений ПДД зафиксировали камеры за февраль 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Более 300 автомобильных аварий произошло в Санкт-Петербурге только за один месяц. При этом, в феврале 2021 года отмечено 40% падение количества ДТП по сравнению с тем же прошлогодним периодом.

- По данным ГИБДД, в феврале текущего года произошло 314 аварий, причем 276 из них (88%) – из-за нарушений водителями правил дорожного движения. В результате погибло 12 и пострадало 359 человек. В феврале 2020 года произошло 509 ДТП, в которых погибло 14 человек и пострадало 584, - сообщает пресс-служба Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга.

Отметим, что именно это ведомство отвечает за работу камер видеофиксации, который учитывают многочисленные нарушения правил водителями. По счастью, далеко не все они приводят к авариям, иначе статистика была бы ужасающей.

Так, только за февраль, автоматическими комплексами зафиксировано более 90 тысяч нарушений ПДД. 94% из которых - превышение скорости.