Нога, найденная в мусорном баке в Шлиссельбурге, оказалась принадлежит животному

Найденная в Шлиссельбурге нога оказалась принадлежит животному Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Нога, которую рано утром во вторник, 16 марта 2021 года, нашли в городе Шлиссельбург, Ленинградской области, оказалась не ребенка, а животного. К такому заключению пришли специалисты следственного комитета после проведенной экспертизы.

- Экспертиза установила, что найденный в Шлиссельбурге фрагмент конечности принадлежит животному, - сообщили в следственном комитете 47-го региона.

Однако следователи не уточнили, что это за животное, раз с первого взгляда конечность сначала приняли за человеческую.

Напомним, звонок в экстренную службу поступил в 08:40 часов утра. Рядом с мусорным контейнером в пакете у дома 1 А на Староладожском канале была найдена нога. Ее заметила местная жительница. Так как останки успели мумифицироваться, определить сразу же принадлежность у полицейских не получилось. Уголовное дело не возбуждалось.