Спасатели МЧС перекрыли проход под колоннадой Казанского собора

Из-за наледи закрыт проход через галерею Казанского собора. Фото: Олег ЗОЛОТО

Проход под колоннадой Казанского собора оказался закрыт для пешеходов. Днем 16 марта в центр Петербурга приехали спасатели и опутали все сигнальной лентой. Причиной визита сотрудников МЧС стали сосульки.

- К Казанскому собору приехали сотрудники противопожарной службы и закрыли лентами проходы. Причиной стал падающий сверху лед, - пишут «Невские новости».

Впрочем, беспокоиться жителям Петербурга не стоит - все работы по устранению наледи обещают провести в течение часа. Потом галерею снова откроют.

Однако, учитывая прогноз на вторую половину марта, когда днем будет оттепель, а ночью заморозки, ситуация может повториться еще не раз. Такая погода идеальна для образования сосулек. Доля большей безопасности горожанам лучше не ходить вдоль домов и почаще поглядывать наверх - опасность исходит именно оттуда.