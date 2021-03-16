Склады снесли в промзоне на Митрофаньевском шоссе и Малой Митрофаньевской улице

Промзону на Митрофаньевском шоссе начали освобождать от ангаров. Фото: ККИ СПб

12 тысяч квадратных метров городской территории, часть из которых по документам проходят как зеленые зоны (ЗНОП), а фактически превращенные в промышленные, освободили сотрудники петербургского Комитета по контролю за имуществом (ККИ).

- В конце прошлого года сотрудниками ККИ были проведены обследования трех земельных участков, два из которых расположены на Малой Митрофаньевской улице и один – на Митрофаньевском шоссе. Земельные участки на Малой Митрофаньевской улице (площадью 2900 и 3106 кв. м) не обременены договорными отношениями с городом, свободны от прав третьих лиц и расположены в границах территории ЗНОП городского значения, - сообщает пресс-служба комитета.

Оба участка «обросли» бетонными заборами. На»зеленых» зонах появились ангар, будки, контейнеры и эстакада для машин.

Еще около шести тысяч «квадратов», но на Митрофаньевском шоссе, ранее были отданы под склад и автостоянку, однако позднее договор с арендаторами был расторгнут.

Сами съезжать они не захотели, поэтому 16 марта за дело взялась тяжелая техника. Деньги на освобождение территории взыщут с бывших арендаторов.