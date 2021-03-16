Студенты и учителя Академии художеств вышли на пикет против выставки Евгении Васильевой

В Академии художеств имени Репина прошел пикет против выставки картин экс-чиновницы Евгении Васильевой. Фото: Олег ЗОЛОТО

Студенты и преподаватель петербургской Академии художеств, как и обещали, вышли на пикет против выставки скандальной экс-чиновницы Минобороны Евгении Васильевой. Напомним, ранее ее осудили за коррупцию. Срок она так и не отсидела, поскольку вышла по УДО.

«Комсомолка» попала на выставку «Весна» и увидела, как протестующие выстроились вдоль лестниц и скульптур с портретами великих художников, в том числе Ильи Репина. В основном, пикетчики молча стояли, но находились и самые смелые, которые отговаривали посетителей идти смотреть на картины Васильевой.

Экс-чиновнице и новоиспеченному художнику льстило внимание СМИ. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Я никак не стану комментировать творчество Васильевой, но точно скажу, что таких выставок в вузе проводиться не должно. Для этого есть уйма частных галерей, где она спокойно может показывать свои картины, - ранее отметил в интервью «КП-Петербург» ректор Академии художеств Семен Михайловский.

Сама Васильева внимания протестующим не уделила.