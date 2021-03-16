Директора гимназии №526 в Петербурге оштрафовали за коронавирус у пяти учеников

В 526-й петербургской гимназии нашли множество нарушений по коронавирусу. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге оштрафовали директора гимназии №526 из Московского района за то, что у пяти учеников выявили коронавирус. Но и помимо этого инспекторы Роспотребнадзора нашли там массу санитарных нарушений, которые, как позже установил суд, способствуют распространении инфекции в учебном учреждении.

- Вот только некоторые подтвержденные нарушения: сломанный дозатор с антисептиком на входе, проветривание кабинетов непосредственно во время уроков, скопление пыли на подоконниках в коридорах и на учебной мебели, а также отсутствие расписания, которое минимизировало бы контакты учащихся друг с другом, - рассказываютв объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В суде директор гимназии раскаялась, признала вину и заверила, что теперь учреждение максимально безопасно. В итоге ее оштрафовали на 25 тысяч рублей.